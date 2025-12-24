  1. Anasayfa
  4. 5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü!

Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binadan balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü - Resim: 1

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Y.Z.'nın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi. 

5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü - Resim: 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Z., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü - Resim: 3

Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.

5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü - Resim: 4
