5 yaşındaki çocuk ve annesi 1 gün arayla balkondan düşerek öldü
Antalya'da 5 yaşındaki oğlunu 8'inci kattan düşerek kaybeden Ukrayna asıllı anne, olaydan bir gün sonra aynı binadan balkondan düşerek hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşanan olayda, 5 yaşındaki A.Y. Ö. isimli çocuk, bulunduğu apartmanın 8'inci katından düşerek hayatını kaybetti. Acı olayın ardından, çocuğun annesi Ukrayna asıllı Y.Z.'nın (45) da bir gün sonra aynı binadan balkondan düştüğü öğrenildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Y.Z., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anne ve oğlunun ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayların kesin nedeni yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak.
