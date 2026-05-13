5 yıl hapis cezası kesinleşen FETÖ firarisi Atalay Demirci İstanbul’da yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atalay Demirci, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olarak aranan Demirci’nin İstanbul’da gizlendiğini belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Demirci’nin izi Kartal ilçesinde bulundu. Polis ekiplerince bir süre teknik ve fiziki takibe alınan Demirci, düzenlenen baskınla gözaltına alındı.