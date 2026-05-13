5 yıl hapis cezası kesinleşen FETÖ firarisi Atalay Demirci İstanbul’da yakalandı!
FETÖ üyeliği suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan komedyen Atalay Demirci, İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla Kartal'da yakalandı. Teknik ve fiziki takibin ardından kıskıvrak yakalanan Demirci, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasıyla adliyeye sevk edildikten sonra mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Atalay Demirci, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, firari olarak aranan Demirci’nin İstanbul’da gizlendiğini belirledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Demirci’nin izi Kartal ilçesinde bulundu. Polis ekiplerince bir süre teknik ve fiziki takibe alınan Demirci, düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Atalay Demirci, kesinleşmiş cezası yüzüne okunduktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Demirci, işlemlerinin ardından cezasını infaz etmek üzere cezaevine teslim edildi. Bir dönem televizyon programlarındaki performansıyla tanınan Demirci, FETÖ ile olan bağlantıları ve örgüt üyeliği iddialarıyla uzun süredir yargı gündemindeydi.