50 bin kişi bu köyde buluştu

Örmegöze Köyü'nde her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğine bu yıl da binlerce kişi katıldı. İki gün süren etkinliklere yaklaşık 50 bin kişi katılırken, konukları ağırlamak için köye 5 bin çadır kuruldu. Örmegöze Köyü'ne gelenler Nakşibendi tarikatının bir kolu olan Zilan şeyhlerinden, Şeyh Halid'in türbesine giderek, dua etti. Karadeniz bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen konukların iki gün süreyle kaldığı köyde etkinliklerden önce uzun hazırlıklar yapıldı. Etkinliklere bu yıl, İstanbul, İzmir, Ankara, Kastamonu, Ordu, Samsun, Amasya, Erzincan, Konya, Balıkesir, Adana, Mersin, Manisa ve Tekirdağ'dan ziyaretçiler katıldı. Etkinlik boyunca Tekirdağ ve Lüleburgaz ilahi grupları tarafından konuklara ilahi dinletisi sunulurken, ziyaretçiler birlikte ibadet etti. Beşiri'deki evinden, etkinliğin yapıldığı dedesi Şeyh Halid Türbesi'nin olduğu bölgeye gelen Şeyh Selman Bağdu ise türbe yakınında kalabalık tarafından zılgıt, alkış ve def çalınarak karşılandı. Kalabalığı selamlayan Şeyh Selman Bağdu, daha sonra Şeyh Halid'in bulunduğu türbeyi ziyaret edip, dua okudu. Türbe dönüşünde çadırda konukları kabul eden Selman Bağdu, 2 gün süren etkinlikler kapsamında ilahi yarışmasında dereceye girenlere koyun ve bazı hediyelerin verileceğini söyledi.



