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  3. 17 Şubat 2021 09:30

50 bin yıl önceki virüslerin izinde...

Rusya’da bilim adamları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşmış hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. Bilim insanlarının söz konusu araştırma için 50 farklı örnek topladığı açıklandı.

50 bin yıl önceki virüslerin izinde...

Rusya’nın doğusundaki Yakutsk kentindeki Yakutsk Devlet Üniversitesi’nden bilim insanları, buzullarda 50 bin yıla kadar zarar görmeden bugüne ulaşabilmiş ve ele geçirilen hayvan fosillerinden alınan örneklerle tarih öncesi virüsleri tespit etmek için araştırma başlattı. 

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50 bin yıl önceki virüslerin izinde...

Bilim insanlarının, araştırma kapsamında bu hayvanlardan 50 farklı örnek aldıkları belirtildi. 

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50 bin yıl önceki virüslerin izinde...

Araştırmayı yürüten uzmanlardan Dr. Olesya Okhlopkova, “Rusya'da paleo-virolojinin gelişimine katkı sağlamayı mümkün kılacak paleo-virüsler bulmak istiyoruz” dedi. 

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50 bin yıl önceki virüslerin izinde...

Araştırmanın amacının virüslerin geçirdiği evrimi incelemek olduğunu belirten bilim insanları, dünyada gelecekte ortaya çıkabilecek ve Covid-19 gibi salgına neden olabilecek virüslere de ışık tutabileceğini duyurdu.

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