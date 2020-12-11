Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 nolu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı tutanak yazısında şöyle tarif ediliyor: "Bermuda üçgeni ya da şeytan üçgeni diye anılan yer, Atlantik'te, ABD'nin güneydoğu kıyılarında, açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alan. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmekte…"