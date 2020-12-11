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  3. 11 Aralık 2020 16:08

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Atlas Okyanusu'nda çok sayıda gemi ve uçağın kaybolduğu ''Bermuda Şeytan Üçgeni'' olarak bilinen bölgenin gizemi çözüldü.

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'nda geçmişte çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu bir bölge.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Eskiden manyetik olduğu sanılan fakat günümüzde okyanus akıntılarının etkisiyle oluşan bir doğal gaz kaynağına ev sahipliği yaptığı düşünülen bir alan.

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bu bölge Amerikan sahil koruma örgütünün 7 nolu bölge müdürlüğünün 5720 sayılı tutanak yazısında şöyle tarif ediliyor: "Bermuda üçgeni ya da şeytan üçgeni diye anılan yer, Atlantik'te, ABD'nin güneydoğu kıyılarında, açıklanamayan gemi, tekne ve uçak kayıplarının çok yüksek oranda yer aldığı bir alan. Bu üçgenin köşelerinde Bermuda, Florida'daki Miami ve Puerto Rico'daki San Juan olduğu kabul edilmekte…"

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Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Uzun yıllar boyunca kimsenin tatmin edici bir açıklama getiremediği bu esrarengiz olay, içinde bilim insanlarının da bulunduğu pek çok insan tarafından 'doğaüstü bir takım güçlerin eseri' zannedildi.

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