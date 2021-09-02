50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu!

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son günlerde artan sahte altınların satışıyla ilgili çalışma başlatıldı. İddialara göre, sahte altınlar bazı kuyumcular tarafından fark edilmiş ve polise ihbarlar gelmeye başlamıştı. Kapalıçarşı piyasasında araştırma yapan polisler, Reşat ve Hamit Altını ile Ata Lirası’nı basan atölyeler olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri’de de faaliyet gösterdiği, düşük ayarlı altınla basılan sahte altın paralarının yurt çapında piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı 29 isim tespit edildi.