50 milyon TL'lik hileli altın operasyonu!
İstanbul merkezli 5 ilde basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğü'nde bulunan ve Cumhuriyet döneminde üretimi durdurulan Reşat ve Hamit altınları ile Ata Lirası'nı sahte olarak üreterek piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 10 bin adet altın ele geçirildi
İstanbul merkezli 5 ilde, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğü’nde bulunan ve Cumhuriyet döneminde üretimi durdurulan Reşat ve Hamit altınları ile Ata Lirası’nı sahte olarak üreterek piyasaya süren şebeke çökertildi. Operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan 10 bin adet altın ele geçirildi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü son günlerde artan sahte altınların satışıyla ilgili çalışma başlatıldı. İddialara göre, sahte altınlar bazı kuyumcular tarafından fark edilmiş ve polise ihbarlar gelmeye başlamıştı. Kapalıçarşı piyasasında araştırma yapan polisler, Reşat ve Hamit Altını ile Ata Lirası’nı basan atölyeler olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, şebekenin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya ve Kayseri’de de faaliyet gösterdiği, düşük ayarlı altınla basılan sahte altın paralarının yurt çapında piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Şebekeyle bağlantılı 29 isim tespit edildi.
Darphane tarafından üretilen Cumhuriyet altınları 24 ayar standart külçe altının döküm, hadde, doğrama, tolerans, tav, baskı, kenar tırtıl, kalite kontrol gibi çok güvenlikli ve hassas işlemlerden geçirilerek sikke ve ziynet olmak üzere iki grupta, 10 farklı çap ve ağırlıkta, 22 ayar olarak üretiliyor.
DÜĞMEYE BASILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün operasyon için düğmeye basan polisler, 24 şüpheliyi yakaladı. Yakalananların 18’i İstanbul’da, 6’sı ise diğer illerde gözaltına alındı. Operasyon yapılan toplam 55 adresteki aramalarda 10 bin adet sahte Ata Lirası ile Reşat ve Hamit altını ele geçirildi. Altınların piyasa değerinin 50 milyon TL olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre, sahte olmalarının yanı sıra, orjinalleri 22 ayar olan altınların sahteleri daha düşük ayarda.