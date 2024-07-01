50 milyon yaşındaki ''Küçükkürne mağaraları'' görenleri büyülüyor

“Neolitik ve paleolitik dönemlere kadar giden bir sistem”

İnsan jeoloji ilişkisi açısından ayrı bir önemi bulunduğu ifade edilen mağaraların bir dünya mirası olduğunu kaydeden İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yıldırım Güngör, “Levent Vadisi içerisinde başlayan mağara sistemi aslında geniş bir alanı kaplıyor ve zamanında binlerce insan buralarda yaşamış. Vadi bir çok fay tarafından kesilen ve tektonizma sonucu oluşmuş. Tektonizma vadiyi oluştururken, aşınma başlayarak bu mağaralar açılmaya başlamış. Mağaralar içerisinden en önemlilerinden bir tanesi Küçükkürne mağaraları. Mağaraların kayacı yaklaşık 45 ile 50 milyon yaşında. Bölge bir çok insanın yaşadığı önemli yaşam alanlarından bir tanesi. Roma döneminde sadece yatay değil birkaç kat çıkarak dikey bir mimari de yapmışlar bu anlamda bir dünya mirasıdır. Mağaralar insan jeoloji ilişkisinin en yoğun olarak yaşandığı yer. Antik dönemlerden beri tercih edilen bir yer olmuş burası Hititler ve Romalılarda yaşamış. Bana göre izleri çok fazla yok ama neolitik ve paleolitik dönemlere kadar giden bir sistem burası bu anlamda da çok önemli” diye konuştu.