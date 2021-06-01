50 yaş üstü aşı programı başladı; peki aşı randevusu nasıl alınır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.