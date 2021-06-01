50 yaş üstü aşı programı başladı; peki aşı randevusu nasıl alınır?
Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 50 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci bugün başladı. Peki aşı randevusu nasıl alınabilir? İşte tüm detaylar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de süren aşılama çalışmalarıyla ilgili yeni bir duyuruda bulundu. Koca, "50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşı programı bugün itibariyle başladı. Aşı ile salgının etkisini gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
* Covid-19 aşı randevusu alabilmek için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin (MHRS) resmi internet adresini açın. Açılan sayfada e-Devlet ile giriş yapabileceğiniz butona tıklayın ya da üye olduktan sonra siteye giriş yapın.
Daha sonra açılan ekranın sağ tarafında yer alan "Hastane randevusu al" butonuna tıklayın. "Genel Arama" seçeneğini işaretleyin.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyin. Açılan ekrandaeğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz.