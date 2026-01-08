50 yıl önce Marmara Denizi'ne düşen THY uçağını bir Youtuber sonar taramasıyla buldu
Bundan tam 50 yıl önce 1975 yılında mürettebatı da dahil 42 kişiyle birlikte Marmara Denizi'ne düşen ve enkazı yarım asırdır bulunamayan Türk Hava Yolları'na ait uçağa ait olabileceği değerlendirilen uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı sonar taramasıyla tespit edildi.
30 Ocak 1975'te Türk Hava Yolları'na ait Fokker F28-1000 Fellowship tipi Bursa uçağı, Marmara Denizi'ne düşerek 42 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.Bu acı olayın perde arkası ise yıllar geçmesine rağmen hala tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. 50 yıldır enkazı bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli uçağın enkazını bulma çalışmaları devam ediyor.
Uzun süredir enkazı arayan Youtuber Nedim Kuru ve ekibi, son çalışmalarında sonar taramasıyla uçağın kokpit kısmına benzer bir yapı tespit ettiğini iddia etti.
Youtuber Nedim Kuru ve ekibi Marmara Denizi Büyükçekmece ve Ambarlı çevresinde yaptığı araştırmalarda su altı dronu ile yaptığı dalışta daha önce uçağı enkaz parçalarına ulaştığını söylemişti.
Dün bir kez daha enkazın olduğu ileri sürülen alana su altı dron ile dalış yapıldı. Yapılan aramalar sonucunda sonar (radar) tarafından THY uçağının burun kısmına benzeyen bir görüntü tespit edildi.