50 yıl sonra meyve veren ağaç şaşırttı

Karadağ, yaptığı açıklamada, ülkede elma ağaçlarının 80-90 yaşına kadar yaşadığını söyledi. Nadiren bu yaşın üzerinde de elma ağaçlarının olduğunu belirten Karadağ, "Yaptığımız çalışmalar sonrası ağacın yaşının 120 olduğu ortaya çıktı. Bu yaş aralığında bir elma ağacına ülkemizde sıklıkla rastlanmıyor. Bu yaş aralığının küçümsenmemesi gerekli. Ağaç gövdesinin ölçümü yapıldı. Ağacın yaşı, ağacı oluşturan yaş halkalarının yıllık büyüme oranı belirlenip ağaç gövde genişliğiyle çarpılarak tespit edildi. Fizyolojik olarak ömrünü tamamlayan ağaçlar, neslini devam ettirmek için generatif faza geçerler ve meyve verirler. Bu olay ağacın ömrünün son dönemlerinde gerçekleşen bir durumdur." diye konuştu.