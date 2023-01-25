50 yıldır böylesi görülmemişti! Marmara'da kahreden manzara
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde yağışların az olması sebebiyle suları azalan barajda suyun dibindeki ağaçlar ve çalılar ortaya çıktı.
Ülke genelinde yağışların az olması sonucu kuraklık Tekirdağ’da da çirkin yüzünü göstermeye devam ediyor.
1 / 16
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yazır Barajında kuraklıktan kendine düşen payı aldı.
2 / 16
Kurumayla beraber barajın dibindeki çalılıklarda ortaya çıktı. Havadan görüntülenen barajda suyun çekildiği alanlarda da ağaç dalları görülmeye başlandı.
3 / 16
Yazır Baraj'ının yanı sıra ilçeye bağlı Bıyıkali Göleti'de kuruma noktasına geldi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı’da 50 yıldır böyle kuraklık görmediklerini ifade etti.
4 / 16