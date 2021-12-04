50 yıllık sokak tel örgüyle kapatıldı! Mahallede isyan var

Mahalleliden Sema Bilgin, "'Burada mülkiyet bizim' deyip 50 yıllık yolu kapattılar. Biz bu yolu kullanıyoruz. Okul var burada, çocuklar geçiyor, yaşlılar geçiyor. Yolu kullanmak için geldik ama gördük ki yolu kapatmışlar. İnsanları bu kadar mağdur etmenin gereği yoktu" diye konuştu.