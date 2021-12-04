50 yıllık sokak tel örgüyle kapatıldı! Mahallede isyan var
Samsun'un İlkadım ilçesinde, bölge halkının yarım asırdır evlerine ulaşım sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, elektrik dağıtım şirketince otopark yapılmak üzere çift yönlü olarak tel örgü çekilerek kapatıldı. Mağdur olduklarını savunan mahalleli bu duruma isyan etti.
İlkadım'a bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde, bölge halkının 50 yıldır ulaşımını kolayca sağladığı Timurlenk Sokak'taki yol, otopark yapılmak üzere elektrik dağıtım şirketi tarafından iki yönlü tel örgü çekilerek kapatıldı. Sokağın 100 metre arayla tel örgü çekilerek kapatılmasıyla evlerine ulaşımın zorlaştığını belirten mahalleli, mağdur olduklarını söyledi.
Mahalleliden Sema Bilgin, "'Burada mülkiyet bizim' deyip 50 yıllık yolu kapattılar. Biz bu yolu kullanıyoruz. Okul var burada, çocuklar geçiyor, yaşlılar geçiyor. Yolu kullanmak için geldik ama gördük ki yolu kapatmışlar. İnsanları bu kadar mağdur etmenin gereği yoktu" diye konuştu.
Yolun çok eski olduğunu söyleyen Ethem Tanrıverdi, "Trafo merkezinin yeri burası. TEDAŞ zamanında burada yol bırakmış. Ben bugün yetkililere burası benim parselim, diye tapu gösteriyorum ama onlar bir evrak göstermiyorlar. Burayı otopark amaçlı kapatıyorlar" dedi.
'ÇEVREDE 3 BİNE YAKIN DAİRE VAR'
Yolun habersiz kapatıldığını söyleyen Bilal Yayla, "Kimsenin haberi yokken yolu kapatmışlar. Eşimle birlikte pazara giderken gördüm. Altından kablo geçirecekler de o yüzden kapattılar, diye düşündüm. Geri geldiğimizde yol tamamen kapanmıştı. Yol kapanınca arka taraflardan dolaştık. Kazım Karabekir Mahallesi'nin bu bölgesinde yaklaşık 3 bine yakın daire var. Aşağıda okul var, öğrenciler de bu yolu kullanıyor. Bu ilin bir valisi, milletvekili, belediye başkanı var. Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.