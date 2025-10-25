  1. Anasayfa
  4. 500 bin adet yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek evlerinin fotoğrafları ortaya çıktı!

500 bin adet yapılacak olan Yüzyılın Konut Projesi'nin örnek evlerinin fotoğrafları ortaya çıktı

TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde yapılacak toplam 500 konutla ilgili olarak "TOKİ olmasa ev sahibi olamayacak vatandaşları öncelendirdik" derken, örnek daireler de görüntülendi...

Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşlara uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak, 500 bin sosyal konut inşa edilecek.

Vatandaşlar, konutlar yapılırken aynı zamanda örnek daireleri gezme imkanına sahip olacak. 

Ankara’da yapılacak 30 bin 780 konutun bir bölümünün inşa edileceği Sincan ilçesi Saraycık Mahallesi’nde proje kapsamındaki mahalle konağının yapımı tamamlandı.

Taziye evinden fitness salonlarına, atölyelerden gündüz bakım evlerine kadar birçok donatının olduğu konak bünyesinde örnek daireler de bulunuyor.

