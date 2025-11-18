500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde İstanbul'da yapılacak kiralık konut ortaya çıktı!

Türkiye asrın inşasıyla edindiği tecrübesini yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürecek. ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.