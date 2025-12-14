500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım’da başlamıştı.