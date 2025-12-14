500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu
81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları 19 Aralık Cuma günü sona erecek. Hak sahipliği için kura çekimlerinin de gerçekleşeceği tarihler belli oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TOKİ tarafından 81 ilde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak Yüzyılın Konut Projesi için başvurular 10 Kasım’da başlamıştı.
Şehirlerin barınma talebi, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular e-Devlet üzerinden 18 Aralık’ta; Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası üzerinden ise 19 Aralık'ta sona erecek.
Başvuru sürecinin bitmesinin ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar ise 29 Aralık'ta başlatılacak ve 27 Şubat'a kadar sürecek.
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.