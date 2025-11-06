500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu
Türkiye'de 500 bin konutluk yüzyılın konut projesi başvuruları başlıyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular Türkiye Cumhuriyet kimlik numaralarının son rakamına göre günlere bölündü. İşte TC Kimlik Numaraları'na göre başvuru günleri ve A'dan Z'ye soru cevaplarla Yüzyılın Konut Projesi...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 81 ili kapsayan Yüzyılın Konut Projesi ile 'Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut adımı' olarak tanıtılan sosyal konut projesinde başvuru süreci başlıyor. geçiriyor. Projeyle inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneğiyle satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.
Yüzyılın Konut Projesi için başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınacak. Buna göre; 10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar 10 Kasım Pazartesi günü, "2" olan vatandaşlar 11 Kasım Salı günü,"4" olan vatandaşlar 12 Kasım Çarşamba günü, 6" olan vatandaşlar 13 Kasım Perşembe günü ve "8" olan vatandaşlar 14 Kasım Cuma günü başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. 15 Kasım Cumartesi itibariyle ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacak.
EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI
Proje kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi. İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
SORULAR VE YANITLARI
1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025-19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak sahibi belirleme kuraları, 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.