500 bin tablet kimlere verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. Peki, 500 bin tablet kimlere verilecek?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecindeki tablet ve bilgisayar gereksinimleri karşılanacak. Bakanlık olarak ilk aşamada 500 bin öğrencimize tablet bilgisayar ulaştıracağız. Tablet bilgisayarların öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hızla ulaşabilmesi için hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisiyle hareket edilecek ve önümüzdeki haftadan itibaren öğrencilerimize tablet bilgisayarlarını peyderpey teslim etmeye başlayacağız.
Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi öğrenciler arasından; ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı. Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilerek cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Ayrıca, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek. Yapılan ayni bilgisayar ve tablet bağışları da peyderpey öğrencilerimize ulaştırılacaktır."
ÜCRETSİZ TABLET VE BİLGİSAYAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Bilgisayar tablet kampanyasının ardından başvuruların ne zaman ve nasıl olacağı yönünde araştırmalar başladı. Ücretsiz tablet ve bilgisayar başvurularıyla ilgili detaylar henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde başvuruya ilişkin detayların netleşmesi bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
TUZLA'DA 'ASKIDA TABLET' KAMPANYASI
Uzaktan eğitimden mahrum kalmış çocuklara el uzatıp askıya tablet bırakmak isteyen bağışçılar www.askidatablet.com üzerinden bilgilerini, askıya bırakmak istediği tablet sayısını ve türünü girerek kampanyaya destek oluyorlar. Belediye görevlileri de bağışçılarla iletişime geçerek tabletler teslim alarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. "Askıda Tablet" kampanyası kapsamında tablet ihtiyacı olan Tuzla'da ikamet öğrenciler, www.askidatablet.com web sayfası üzerinden başvurularını yapabilecek. Eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurulan başvuru formları, belediye görevlileri tarafından incelenerek uygunluk durumu değerlendirilecek. Ardından askıya bırakılan tabletler görevliler tarafından öğrencilerin kapısına asılacak.