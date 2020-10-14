500 polisle büyük operasyon!

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR Geniş güvenlik önlemi alınan operasyonda, özel hareket ekipleri bazı adreslerin kapılarını koçbaşı ile kırdı. Baskınlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, gözaltıların da olduğu belirtildi.