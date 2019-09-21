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  3. 21 Eylül 2019 15:03

51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası

Üç bini aşkın insan tuvalet veya market gibi hiçbir tesisin bulunmadığı noktada buluştu, yeryüzünün en gizemli bölgesine doğru koştu. Ancak kimse içeri giremedi.

51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası

51. Bölge'ye Temmuz ayında Facebook'tan yapılan baskın çağrısı, akşam saatlerinde hayata geçti.

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51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası

2 milyon insanın sosyal medyada 'katılacağım' butonunu işaretlediği etkinliğe üç bin kişi geldi.

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51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası

Uzaylıları görmek isteyenleri davet eden çağrının sloganı, 'Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız'dı.

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51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası

Katılımcılar sabahın erken saatlerinden itibaren Nevada Rachel'daki gizli ABD üssünün önünde toplanmaya başladı.

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