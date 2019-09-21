51. Bölge'de uzaylılar için Dünyalı istilası
Üç bini aşkın insan tuvalet veya market gibi hiçbir tesisin bulunmadığı noktada buluştu, yeryüzünün en gizemli bölgesine doğru koştu. Ancak kimse içeri giremedi.
51. Bölge'ye Temmuz ayında Facebook'tan yapılan baskın çağrısı, akşam saatlerinde hayata geçti.
2 milyon insanın sosyal medyada 'katılacağım' butonunu işaretlediği etkinliğe üç bin kişi geldi.
Uzaylıları görmek isteyenleri davet eden çağrının sloganı, 'Biz onların mermilerinden daha hızlı koşarız'dı.