51 kişi ölmüştü... Sanık avukatı Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler
Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde yıkılan ve 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı davasının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları sanık avukatı Prof. Dr. Ersan Şen'e çok sert tepki gösterdi.
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcılık makamı, 3 sanığa üst sınırdan ceza isterken 1 sanık hakkında ise beraat talep etti.
Duruşma 19 Temmuz tarihine ertelenirken duruşma sırasında tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen firari sanıkların avukatı Ersan Şen ise yoğun tepkiye maruz kaldı. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep’in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı’nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili altıncı duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da katıldı.
Duruşmada Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden gelen rapora itiraz eden avukatlar, tutuksuz yargılanan sanıkların binanın yıkılmasında ihmali bulunduğunu belirterek yeni bilirkişi raporu talep etti. Avukatlar, bu nedenle tutuksuz sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.
Duruşma sırasında savcılık makamı mütalaasını açıkladı. Savcılık makamının mütalaasında tutuksuz sanıklar Faik Ö. ve Eyüp Ö. ile Yılmaz Şahin Y. hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan üst sınırdan ceza istenirken, Necdet A. hakkında ise beraat talep edildi.