51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında saç baş yolduran savunma

"Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı"

Mahkemede ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S., "35 yıllık inşaat müteahhidiyim. Bu süre zarfında 10 binlerce bina yaptım. Asrın felaketinde yaptığım hiçbir bina yıkılmadı. Furkan Apartmanını ben yapmadım. Ben meslek hayatım boyunca Gaziantep'in en iyi müteahhidi oldum. Müteahhitler kendi yaptıkları evde değil benim yaptığım evlerde oturuyorlar. Benim Furkan Apartmanı ile hiçbir ilgim yok. Binayı kardeşim Abdullah S. yaptı. Benim en büyük hatam gizlenmek oldu. Çevremdekiler bana Abdullah saklandı sende saklan, yoksa kamuoyu baskısıyla tutuklamayacağı söyledi. Bende bu nedenle saklandım. Beni günah keçisi ilan ettiler. Ben o süre zaafında güvence bedelini bekledim ve teslim oldum. Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep'in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım. Tansiyon hastasıyım. Ben beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.