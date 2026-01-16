51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında saç baş yolduran savunma
Gaziantep'te, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı davasında hakim karışısına çıkan sanığın ifadeleri tepki çekti. Sanık, ''6 Şubat depremlerinden sonra 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep'in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım'' diyerek kendini savundu.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Furkan Apartmanı davası bugün görüldü. Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları, maktul aile yakınları katıldı. Tutuklu sanıklar Hasan Hüseyin S. ve ev hapsinde olan sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden katıldı.
"Ben kolonun kesildiğini gördüm"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç., "Ben kolonun kesildiğini gördüm. Orada araba satıyorduk. Ben de orada işçi olarak çalışıyordum. Kolonlar kesilirken gördüm ve engel olmaya çalıştım. Fakat Çoşkun Ş. ve yanındakiler kolonları kesti. 2001-2002 yılları arasındaydı. Kolonların kesildiğini diğer ortaklar Nejdet A. da biliyordu" dedi.
"Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı"
Mahkemede ilk kez savunma yapan tutuklu sanık Hasan Hüseyin S., "35 yıllık inşaat müteahhidiyim. Bu süre zarfında 10 binlerce bina yaptım. Asrın felaketinde yaptığım hiçbir bina yıkılmadı. Furkan Apartmanını ben yapmadım. Ben meslek hayatım boyunca Gaziantep'in en iyi müteahhidi oldum. Müteahhitler kendi yaptıkları evde değil benim yaptığım evlerde oturuyorlar. Benim Furkan Apartmanı ile hiçbir ilgim yok. Binayı kardeşim Abdullah S. yaptı. Benim en büyük hatam gizlenmek oldu. Çevremdekiler bana Abdullah saklandı sende saklan, yoksa kamuoyu baskısıyla tutuklamayacağı söyledi. Bende bu nedenle saklandım. Beni günah keçisi ilan ettiler. Ben o süre zaafında güvence bedelini bekledim ve teslim oldum. Bu süre zarfında 2 fabrikam kapandı. Yüzlerce işçi çıkarmak zorunda kaldım. Ben Gaziantep'in yılın en iyi müteahhidi ünvanı aldım. Tansiyon hastasıyım. Ben beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Tutuksuz sanıklar beraatlerini talep etti.
Firari sanık Abdullah Devrim S.'nin avukatı, Hasan Hüseyin S.'nin suçu kardeşine attığını savundu.
Savcılık, alanda yeni keşif yapılmasını, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğun devamını, diğer sanıkların adli kontrollerinin devam etmesini talep etti.
Mahkeme heyeti savcılığa keşif talebini reddederek tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğuna, diğer sanıkların adli kontrol şartlarının devamına karar vererek davayı 23 Ocak tarihine erteledi. Heyet, nihai kararın 23 Ocak'ta verileceğini belirtti.