52 yaşındaki kadın itfaiye kızıp öyle bir şey yaptı ki...

Kendisinin ağaca kendisinin çıkacağını belirterek, “Dallara kadar müsaade veriyor. Bende kesim motoru var, keselim dalları. Yani oraya müdahale edilemez mi? Geliyor bir yere kadar duruyor. 3 gündür orada. Ben müdürleri olsam emir veririm, kesin dalları, varın oraya derim. Şimdi ben çıkacağım oraya merdivenle. Merdiven getirip çıkacağım” dedi.