52 yaşındaki kadın itfaiye kızıp öyle bir şey yaptı ki...
Bolu'da 20 metre yüksekliğindeki ağaçta 3 gündür mahsur olan kediye itfaiye ekipleri ulaşamayınca ekiplere tepki gösterip merdivenle ağaca çıkan 52 yaşındaki kadın ortalığı birbirine kattı.
Olay, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, 20 metre yüksekliğindeki ağaçta 3 gündür mahsur olan kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, itfaiyeye ihbarda bulundu.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca yanaştı. Ancak ekipler kediye ulaşamadı, çalışmaları sonlandırdı.
Kurtarma çalışmalarını izleyen bir kadın kediye ulaşamayan itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.
Kendisinin ağaca kendisinin çıkacağını belirterek, “Dallara kadar müsaade veriyor. Bende kesim motoru var, keselim dalları. Yani oraya müdahale edilemez mi? Geliyor bir yere kadar duruyor. 3 gündür orada. Ben müdürleri olsam emir veririm, kesin dalları, varın oraya derim. Şimdi ben çıkacağım oraya merdivenle. Merdiven getirip çıkacağım” dedi.