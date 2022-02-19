52 yıllık binada çökme tehlikesi! Site sakinleri yardım bekliyor

"MUTFAK TAVANI NAYLONLA KAPLI"

Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz. Banyonun tavanı hep düşük. Belediye bu duruma el atsın. Ev tutup çıkabilsem çoktan çıkmıştım. Diğer ailelerin hepsi gitti biz 5 kişi kaldık. Hepsini kiraya verdiler" diye konuştu.