52 yıllık binada çökme tehlikesi! Site sakinleri yardım bekliyor
İstanbul Güngören'de bulunan 52 yıllık site çökme riskiyle karşı karşıya gelirken adeta beşik gibi sallandığını belirten site sakinleri yardım bekliyor.
İstanbul Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut Sitesi'nde vatandaşlar korku içinde yaşıyor.
Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı.
Çöken daire tavanlarına tahta çubuk koyarak ve naylonla kaplayarak çözüm bulduğunu söyleyen site sakinleri yetkililerden binaların yıkılması ve yeniden yapılması için destek bekliyor.
"TEK İSTEĞİM BİNANIN YIKILMASI"
26 yıldır sitede oturan ve 1 yıl önce evden taşınarak kiraya çıkmak zorunda kaldığını söyleyen Ramazan Taşlı, "Kendimi de geçtim yaşlı annem, yeğenlerim var. Burada nasıl kalalım? Belediyeden gelip numune aldılar. Pazartesi günü sonuçlar çıkacakmış. Bir an önce boşaltmamızı söylüyorlar. Tek isteğim buranın bugün yıkılması, herkesin evlerini boşaltması" dedi.
"MUTFAK TAVANI NAYLONLA KAPLI"
Banyo tavanından demirler gözüken, mutfak tavanının naylon ile kapatan ve odasının bir tanesi komple rutubet saran evde 18 yıldır yaşayan Suna Erşahin de, "Bu çökmeler son 5 senedir var. Üstümdeki dairenin bütün demirleri çıktı ve onun suyu bana geliyor. Mutfak tavanını naylonla kapattık, diğer yerlere leğen koyuyoruz. Banyonun tavanı hep düşük. Belediye bu duruma el atsın. Ev tutup çıkabilsem çoktan çıkmıştım. Diğer ailelerin hepsi gitti biz 5 kişi kaldık. Hepsini kiraya verdiler" diye konuştu.