53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor
53 yaşındaki Donna Anna Omanski'nin paylaşımları sosyal medyada ilgi görüyor.
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Donna Anna Omanski beslenme uzmanlığı ve modellik yapıyor.
15 yaşında modelliği başlayan ve herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Donna Anna Omanski'nin yaşı duyanları şaşırtıyor.
53 yaşındaki bir çocuk annesi Donna Anna Omanski yalnızca fitness ile uğraşmıyor, ayrıca boks ve koşu gibi farklı spor dalları ile de uğraşıyor.