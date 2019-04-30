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  3. 30 Nisan 2019 09:18

53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor

53 yaşındaki Donna Anna Omanski'nin paylaşımları sosyal medyada ilgi görüyor.

53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan Donna Anna Omanski beslenme uzmanlığı ve modellik yapıyor.

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53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor

15 yaşında modelliği başlayan ve herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Donna Anna Omanski'nin yaşı duyanları şaşırtıyor.

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53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor

53 yaşındaki bir çocuk annesi Donna Anna Omanski yalnızca fitness ile uğraşmıyor, ayrıca boks ve koşu gibi farklı spor dalları ile de uğraşıyor.

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53 yaşındaki anne sosyal medyayı sallıyor

53 yaşındaki bir çocuk annesi Donna Anna Omanski yalnızca fitness ile uğraşmıyor, ayrıca boks ve koşu gibi farklı spor dalları ile de uğraşıyor.

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