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  3. 29 Aralık 2020 11:15

539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

 Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı.

539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Bu yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca turizmde tema olarak belirlenen Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde, 32 yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fahri Işık ve eşi Havva İşkan Işık tarafından başlatılan kazılarda bugüne kadar yüzlerce tarihi eser ortaya çıkarıldı.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

Bu eserlerden en önemlilerinden biri de MS 54 yılında Roma İmparatoru Neron tarafından yaptırılan Deniz Feneri. 2004 yılında dönemin kazı başkanı Prof. Dr. Fahri Işık ve daha sonra kazı başkanlığını devralan Prof. Dr. Havva İşkan Işık tarafından ortaya çıkarılan fenere ait 2 bin 600 orijinal taş bulunuyor. Patara Yılı kapsamında, birçok tarihi eserle birlikte restorasyona başlanan deniz feneri, tamamlanan 6 metre podyumun üzerine, orijinal taşlarla yaklaşık 26 metre yüksekliğinde ve 6 metre çapında yeniden inşa edilecek.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

NERON'UN PRESTİJ PROJESİ Roma İmparatoru Neron'un prestij projesi olduğu belirtilen deniz fenerinin üzerinde, kimin tarafından yapıldığı, yapım tarihiyle ilgili altın harflerle yazıt bulunuyor. Kazılarda çıkarılan taş yazıtlarda, Patara Meclisi ve Patara halkının dönemin valisi Sextus Marcias'a hitaben, 'Likya halkını 8 yıl boyunca hiç rüşvet almadan, hakça yönettiğiniz için ve şehrimizi güzel yapılarla süslediğiniz için teşekkür ederiz' yazısı yer alıyor.

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539 yıl sonra ortaya çıkan gerçek

KURUL RAPORU ONAYLADI 1481 yılında meydana gelen depremde yıkıldığı değerlendirilen deniz fenerinin, restorasyondan sonraki yıllarda olası deprem veya tsunamide yıkılmaması için, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürlüğü'nce teknik rapor hazırlandı. Dr. Cenk Üstündağ tarafından hazırlanan rapor, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca onaylandı.

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