54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı

'İÇME VE TARIMSAL SULAMADA SORUN YAŞANMAYACAK'

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te bu yıl içme suyu ve tarımsal sulama anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Sönmezler, Gaziantep'te son 54 yılın en yüksek kar yağışının gerçekleştiğini ve su seviyesinin yüzde 20'ye düştüğü barajların tam kapasiteye ulaştığını kaydetti.