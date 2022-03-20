54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı
Gaziantep'te etkili olan kar ve yağmurlar barajları tamamen doldurdu. Fazla suyun taşkınlara yol açmaması için yüzde 100 kapasiteye ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılıyor.
Geçen yıllarda yeterli yağış alınamaması nedeniyle kuraklık ve tarımsal üretimde rekolte kaybı yaşanan Gaziantep'te, bu yıl yoğun kar ve yağmurlar sevindirdi.
54 yıl sonra ocak ayında yoğun karın ardından yağışların devam etmesiyle kentteki baraj ve kuyular doldu.
Geçen yıl yüzde 20 kapasiteye sahip olan barajların tam kapasiteye ulaştığı kentte, devam eden yağışlar nedeniyle taşkınların yaşanmaması için fazla su tahliyesine de başlandı.
'İÇME VE TARIMSAL SULAMADA SORUN YAŞANMAYACAK'
Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te bu yıl içme suyu ve tarımsal sulama anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Sönmezler, Gaziantep'te son 54 yılın en yüksek kar yağışının gerçekleştiğini ve su seviyesinin yüzde 20'ye düştüğü barajların tam kapasiteye ulaştığını kaydetti.