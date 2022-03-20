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  4. 54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı

54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı

Gaziantep'te etkili olan kar ve yağmurlar barajları tamamen doldurdu. Fazla suyun taşkınlara yol açmaması için yüzde 100 kapasiteye ulaşan barajlardan su tahliyesi yapılıyor.

54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı - Resim: 1

Geçen yıllarda yeterli yağış alınamaması nedeniyle kuraklık ve tarımsal üretimde rekolte kaybı yaşanan Gaziantep'te, bu yıl yoğun kar ve yağmurlar sevindirdi.

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54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı - Resim: 2

54 yıl sonra ocak ayında yoğun karın ardından yağışların devam etmesiyle kentteki baraj ve kuyular doldu. 

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54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı - Resim: 3

Geçen yıl yüzde 20 kapasiteye sahip olan barajların tam kapasiteye ulaştığı kentte, devam eden yağışlar nedeniyle taşkınların yaşanmaması için fazla su tahliyesine de başlandı.

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54 yıldır böylesi görülmemişti... Barajlardan tahliye başladı - Resim: 4

'İÇME VE TARIMSAL SULAMADA SORUN YAŞANMAYACAK'

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep'te bu yıl içme suyu ve tarımsal sulama anlamında herhangi bir sorun yaşanmayacağını söyledi. Sönmezler, Gaziantep'te son 54 yılın en yüksek kar yağışının gerçekleştiğini ve su seviyesinin yüzde 20'ye düştüğü barajların tam kapasiteye ulaştığını kaydetti. 

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