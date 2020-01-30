558 yılında İstanbul'u vuran depremin izleri bulundu

Aydıngün, "Burası çok önemli bir liman yerleşmesi; uluslararası bir aktarma limanı. Yapmış olduğumuz kazılar bize çok farklı bilgiler sağlıyor. Örneğin çok da güncel olan maalesef son günlerde yaşadığımız depremlerin izleri burada da görülüyor. Antik Çağ ve Orta Çağ yazarlarının söz ettiği depremin izlerini burada tespit ediyoruz. Örneğin 6'ncı yüzyılda Bizans İmparatoru Justinianus zamanında yaşanmış çok ciddi bir deprem var. Hatta Ayasofya'nın kubbesinin de yıkıldığı İmparator Justinianus'un döneminde yaşamış Prokopius adlı bir tarihçi bu deprem için, 'Küçükçekmece Gölü çevresinde bütün yapılar temellerine kadar yıkılmıştır' diyor. Gerçekten yaptığımız kazılarda temellerine kadar yıkılmış 6'ncı yüzyıl yapılarını gördük. Hatta çöken bir kubbenin altında iki kişiyi birbirine sarılmış halde bulduk. Kubbe taşlarının altında ezilerek kalmışlardı ve yanlarında da o dönemin sikkesi vardı. O yüzden bu dönemi rahatlıkla tarihleyebildik."