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  3. 23 Mayıs 2019 11:01

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu.

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından, 558 yıllık Kapalıçarşı'nın çatısı üzerindeki su depoları, uydu antenleri ve klima ünitelerinden geçilmiyor, yağmurda akan sular çatılardan içeriye giriyordu. 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimleri sırasında çatısına çıkarılan 3 motosikletle kiremitleri de kırılmıştı.

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558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Toplam 630 iş günü süren çalışmalar sonunda yenilendi. Çatıya gelenlerin görüntü alabilmeler için bir "seyir terası" planlanıyor

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558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu ve temel yalıtım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, "Her şerde bir hayır vardır. İşte James Bond'un gelip buraları çiğnemesi, takla atması bir şerden bir hayır doğdu. Restorasyondan çok memnunum. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

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558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Dünyanın en büyük ve en eski çarşısı olan Kapalıçarşı'nın çatı restorasyonu, 2012 yılında James Bond filminin "Skyfall" serisi çekimlerinin ardından gündeme geldi. Nisan 2012'de yapılan çekimlerde, tarihi çarşının çatısına çıkarılan 3 motosiklet çatı üzerinde kullanılarak ciddi tahribata yol açtı.

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