57 kaçak göçmen daha yakalandı
Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde, jandarmanın yol kontrolü ve arazi taramasında 57 kaçak göçmen yakalanırken, 3 organizatör ise gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'ndeki arazide kaçak göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
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Güvenlik korucuları ve iz takip köpekleri ile yapılan arazi taramasında, Pakistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı.
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Ünseli Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurulan araçta, Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı, organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Erciş- Adilcevaz yolunda kontrol yapan jandarma ekipleri, tali yola girip, kaçmaya çalışan kamyonet sürücüsünü takibe aldı.
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