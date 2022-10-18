57 yaşındaki adam hayat kadınına servet yedirdi: Cinsel içerikli video detayı Esra Erol'u çıldırttı

Cansu isimli kadının ailesi ile de tanışan Eniz Demirci, "ağabeyi beni olumlu karşıladı ama damatları olarak kabul etmediler" dedi. 5 ay önce Cansu bir çocuk dünyaya getirince Eniz Demirci, bu kez kızın annesine gidip 'O çocuğun babası benim' demiş. Kızın annesi ise 'çocuğun babası sen değilsin" diyerek onu kapıdan çevirmiş. Eniz Demirci bunun üzerine hayat kadını olan Cansu'yu gidip DNA testi istemiş. Bunu isteyince de Cansu ona soğuk davranmaya başlamış. Eniz Demirci'nin Esra Erol'un "pişman mısın" sorusuna verdiği yanıt ise "Pişman da değilim. 2 dairem gitti'" oldu. Esra Erol, 'peki Cansu gel barışalım dese barışır mısın" sorusuna verdiği yanıt ise "barışırım" olunca Esra Erol'un sinirleri gerildi.