57 yaşındaki adam hayat kadınına servet yedirdi: Cinsel içerikli video detayı Esra Erol'u çıldırttı
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yaşananlar hem Esra Erol'u hem de izleyicileri çileden çıkarttı.
Esra Erol'da programına başvuran 57 yaşındaki Eniz Bey herkesi şoke etti. Sevdiği kadın ile barışmak için programa başvurmuştu. Canlı yayında ortaya çıktı ki 6 çocuğu ve eşini terk etmişti. 'Aşık oldum' dediği kadın da bir hayat kadınıydı. Dahası da vardı. Eniz Demirci bir de cinsel içerikli video çekmişti ve bununla tehditlerde bulunuyordu.
Edirne'den Esra Erol'da programına başvuran Eniz Demirci, sevdiği kadını ve ondan olan çocuğunu aradığını söyledi. 57 yaşındaki Eniz Demirci'ye Esra Erol 'niye programa başvurdun' diye sordu. Eniz Demirci "Ben 33 yıllık evliyim, eşimle anlaşamıyorum ondan ayrılmaya geldim. 1.5 yıldır eşim beni eve almıyor. Sebebi bir hayat kadını ile beraber olduğum için... Cansu'ya aşık olunca eşim beni evden attı" dedi. Esra Erol'un o anda yüzü değişti.
Bir hayat kadınına aşık olduğunu söyleyen Eniz Demirci, ailesini terkedip 2.5 yıl onunla yaşamış. 57 yaşındaki 6 çocuklu adamın aşık oldum dediği hayat kadını Cansu Altunalmazlar 32 yaşındaydı. Hayat kadını ile gündüzleri kafede birlikte olduklarını söyleyen Eniz Demirci, 'Akşamları da evine gidiyordu. Eşim ilişkimizi Cansu hamile kalınca yakaladı. Bir çocuğumuz dünyaya geldi" dedi.
Cansu isimli kadının ailesi ile de tanışan Eniz Demirci, "ağabeyi beni olumlu karşıladı ama damatları olarak kabul etmediler" dedi. 5 ay önce Cansu bir çocuk dünyaya getirince Eniz Demirci, bu kez kızın annesine gidip 'O çocuğun babası benim' demiş. Kızın annesi ise 'çocuğun babası sen değilsin" diyerek onu kapıdan çevirmiş. Eniz Demirci bunun üzerine hayat kadını olan Cansu'yu gidip DNA testi istemiş. Bunu isteyince de Cansu ona soğuk davranmaya başlamış. Eniz Demirci'nin Esra Erol'un "pişman mısın" sorusuna verdiği yanıt ise "Pişman da değilim. 2 dairem gitti'" oldu. Esra Erol, 'peki Cansu gel barışalım dese barışır mısın" sorusuna verdiği yanıt ise "barışırım" olunca Esra Erol'un sinirleri gerildi.