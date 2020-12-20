58 yaşındaki kadın 170 kediye bakıyor!
Beylikdüzü’nde yaşayan ve 58 yaşındaki Müjgan Taşpınar, evinde 30, apartmanın bahçede 60 kediye bakıyor.
Yakuplu Mahallesi'nde bir apartmanın bahçe katında yaşayan, çevredeki sahipsiz kedileri evine alan Taşpınar hepsinin yiyecek, veteriner ve diğer tüm masraflarını üstlendi. 2 kızından 3 torun sahibi olan Taşpınar, evindeki 30 kedinin dışında bahçedeki 60 sevimli dostuna da sahip çıkıyor.
Bahçedeki kediler için soğukta üşümemeleri adına TIR brandasından özel bir alan yaptıran Taşpınar, kışın sokaktaki dostlarına bu şekilde yardım ediyor. Aynı zamanda iş yeri Çağlayan’da olan Taşpınar, her sabah 05.00’te uyanıp çalıştığı yere kadar toplam 170 kedi için mama bırakıyor. Her kedisine ayrı bir isim takan ve aralarında özel bir bağ oluşan Taşpınar’a kediler de isimleri ile seslendikleri anda yanına gelerek tepki veriyor.
Baktığı kedilerin tüm masraflarını üstlenen ve sabah 05.00’ten itibaren dostlarına vakit ayırmaya başlayan Taşpınar, 20 kişinin yapacağı işi yaptığını söyleyerek, “Çocukluğumdan beri ben kedi bakıyorum. Daha önce Bahçelievler’de de kedi bakıyordum, hatta oradan da birkaç tane getirdim. Burada 11 yılı geçti. Şu anda bahçede, caddede, sokakta, işyerine kadar toplam 170 tane kedi bakıyorum. Yani bunların kısırlaştırması, pire damlası, tedavilerini yaptırıyorum. Hayvanları doyuruyorum. 20 kişinin yapacağı işi yapıyorum" ifadelerini kullandı.
Taşpınar, “Ben 58 yaşındayım günde 30 kilo su, 15 kilo mama taşıyorum. Günlük masrafları sadece kuru mama olarak 150 lira. Diyorum ya, hayvanseverler gönderiyordu ama şu pandemiden beri gönderen yok. Tek bir kişi dışında gönderen yok. Bunun tavuğu var, ilacı var, taksisi var. Yani yetişemiyorum. Ben yurtdışından destek olacak insanlara sesleniyorum. Yakuplu’dan Çağlayan’a kadar 170 tane kedi bakıyorum. Yıllardır bakıyorum. İsteyen gelip gözleri ile de görebilir. Destek istiyorum. Yurtdışından olursa daha iyi olur, bizim Türkiye’nin hali biliyorsunuz, kimse destek olamıyor" dedi.