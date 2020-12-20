58 yaşındaki kadın 170 kediye bakıyor!

Taşpınar, “Ben 58 yaşındayım günde 30 kilo su, 15 kilo mama taşıyorum. Günlük masrafları sadece kuru mama olarak 150 lira. Diyorum ya, hayvanseverler gönderiyordu ama şu pandemiden beri gönderen yok. Tek bir kişi dışında gönderen yok. Bunun tavuğu var, ilacı var, taksisi var. Yani yetişemiyorum. Ben yurtdışından destek olacak insanlara sesleniyorum. Yakuplu’dan Çağlayan’a kadar 170 tane kedi bakıyorum. Yıllardır bakıyorum. İsteyen gelip gözleri ile de görebilir. Destek istiyorum. Yurtdışından olursa daha iyi olur, bizim Türkiye’nin hali biliyorsunuz, kimse destek olamıyor" dedi.



