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59 saat sonra bir mucize daha!

Adıyaman’da, bir kişi 59 saat sonra yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı.

59 saat sonra bir mucize daha! - Resim: 1

Adıyaman Alitaşı Mahallesi’nde bulunan 4 katlı Menekşe Apartmanından 36 yaşındaki Selahattin Kaya, 59 saat sonra sağ salim enkazdan çıkarıldı.

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59 saat sonra bir mucize daha! - Resim: 2

Selahattin Kaya, kendisine geçmiş olsun diye gazetecilere çok sağ olun diye cevap verdi.

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59 saat sonra bir mucize daha! - Resim: 3

AFAD ekiplerince yaklaşık 6 saatlik bir çalışma neticesinde çıkarılan Selahattin Kaya, bilinci açık ve sağlıklı bir şekilde sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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59 saat sonra bir mucize daha! - Resim: 4
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