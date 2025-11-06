5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru K., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.