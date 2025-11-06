5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti
Karaman'da 5'inci katın balkon penceresinden düşerek ağır yaralanan genç öğretmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 1376. Sokak'ta bulunan 6 katlı Emiş Hatun Apartmanı'nın 5'inci katında yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, annesinin namaz kılmak için abdest aldığı esnada hava almak için balkona çıkan 40 yaşındaki öğretmen Ebru K., bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü. Ebru öğretmenin balkondan düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Ebru K., adrese gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası annesi M.K.ise fenalaştı.
Fenalık geçiren anne polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, yaşlı kadın çağrılan sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.