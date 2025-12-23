  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı

Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı....

Kaynak: İHA
6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 1

Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. 

1 / 6
6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 2

32 yaşındaki Mizrahi’nin ölümü, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

2 / 6
6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 3

Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

3 / 6
6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı - Resim: 4

. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

4 / 6