6 ay önce anne olmuştu... 32 yaşında hayata veda eden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı
Uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi son yolculuğuna uğurlandı....
Galatasaray Kulübü’nün eski yöneticilerinden ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.
32 yaşındaki Mizrahi’nin ölümü, ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.
Uykusunda geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Leyla Mizrahi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde düzenlenen cezane töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
. Yakınları, 5 ay önce anne olduğu öğrenilen Leyla Mizrahi'nin tabutu başında birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.
