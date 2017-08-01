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  3. 01 Ağustos 2017 11:22

6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Adana'da emlakçıya 6 bin lira kapora veren kadın parasını alamayınca fenalaştı.

6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Adana’da ev kiralamak için 6 bin lira kapora veren kadın, evi kiralamaktan vazgeçtikten sonra parasını alamayınca sinir krizi geçirdi.

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6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlkem Ay Çınar bir emlakçı ile ev kiralamak için anlaştı. Çınar, emlakçıya 6 bin lira kapora verdi.

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6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Çınar bir süre sonra evi kiralamaktan vazgeçip verdiği parayı istedi. Ancak emlakçı Çınar’ın kaporasını vermedi. Birkaç kez daha istediği parasını alamayan Çınar, emlakçıya gitmeye karar verdi. Çınar, yüz yüze görüşmede de kaporasını alamayınca emlakçı ile tartıştı. Çınar, tartışma sırasında sinir krizi geçirip bayıldı.

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6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Polis ve vatandaşlar sağlık ekipleri gelinceye kadar kadına ilk yardım yaptı. Bir süre sonra genç kadın ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar, ambulansla götürülürken "paramı aldılar" diye isyan etti.

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