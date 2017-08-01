6 bin lira kaporayı alamayınca bayıldı

Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırdı. Polis ve vatandaşlar sağlık ekipleri gelinceye kadar kadına ilk yardım yaptı. Bir süre sonra genç kadın ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çınar, ambulansla götürülürken "paramı aldılar" diye isyan etti.