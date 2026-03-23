6 bin nüfuslu ilçeye ''bayram'' akını: Nüfus 10 katına çıktı, oteller full çekti
Bartın'ın Amasra ilçesi, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki ilçeye 4 günde yaklaşık 14 bin araç giriş yaparken, toplam ziyaretçi sayısı 56 bini buldu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra, Ramazan Bayramı tatilinde Batı Karadeniz'in en çok tercih edilen noktası oldu. Bakir koyları, kalesi ve eşsiz mutfak kültürüyle tanınan 6 bin 600 nüfuslu ilçe, bayram boyunca kendi nüfusunun yaklaşık 10 katı ziyaretçiyi ağırladı.
Bartın Emniyet Müdürlüğü verilerine göre; arife gününden bayramın son gününe kadar ilçeye toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı. Günübirlik tatilcilerin de eklenmesiyle Amasra’yı ziyaret eden kişi sayısı 56 bin olarak kayıtlara geçti. İlçedeki 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinin tamamı doldu.
Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçeye arife günü 2 bin 755, bayramın 1'inci günü 3 bin 463, bayramın 2'nci günü 4 bin 468 ve bayramın 3'üncü günü 3 bin 296 olmak üzere, toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı. (DHA)