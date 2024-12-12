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  4. 6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu

6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir düşen ve aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 evladımızın şehit olduğu askeri helikopterin düşme nedeni açıklandı.

6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu - Resim: 1

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki boş araziye düşmüş, olayda 6 evladımız şehit olmuştu.

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6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu - Resim: 2

Düşen UH-1 tipi helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuş şehit oldu. Yaralanan teğmen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu - Resim: 3

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, Isparta'daki eğitim uçağı kazasına ilişkin açıklama yaptı.

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6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu - Resim: 4

Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır." denildi.

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