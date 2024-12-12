6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu

Düşen UH-1 tipi helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuş şehit oldu. Yaralanan teğmen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.