6 evladımız şehit düşmüştü... Helikopter kazasının nedeni belli oldu
Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir düşen ve aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 evladımızın şehit olduğu askeri helikopterin düşme nedeni açıklandı.
Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait askeri helikopter bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki boş araziye düşmüş, olayda 6 evladımız şehit olmuştu.
Düşen UH-1 tipi helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuş şehit oldu. Yaralanan teğmen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kaynakları, Isparta'daki eğitim uçağı kazasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Uçuş eğitimindeki iki helikopterin birbiri ile temas etmesi sonucu kaza meydana gelmiştir. UH-1 helikopteri kaza kırıma uğramış, AB-206 helikopteri emniyetle yere iniş yapmıştır." denildi.