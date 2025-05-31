6 gündür aranıyordu... 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni derede bulundu
Trabzon'un Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de bulunan Haldizen Deresi'ne 26 Mayıs günü su içmek isterken düşen Suudi Arabistan uyruklu 9 yaşındaki Faisal Ramzi Alshaikh'unun cansız bedeni 6. gününde bulundu.
Kaynak: İHA
Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl bölgesine ailesi ile gezmeye giden Suudi Arabistan uyruklu Faisal Ramzi Alshaikh (9), 6 gün önce Haldizen Deresi'nin kenarından su içmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
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Olayı fark eden baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, paniğe kapılarak çocuğunu kurtarmak için suya atladı.
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Ancak derenin debisinin yüksek ve akıntının güçlü olması nedeniyle zor anlar yaşayan baba güçlükle kıyıya çıkmayı başardı.
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İhbar üzerine bölgeye jandarma, 112 sağlık ekipleri, Büyükşehir İtfaiye ekipleri, AFAD, AKUT, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Dalgıç Timi ekipleri sevk edildi.
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