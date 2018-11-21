6 katlı binanın altına gömülen tarih gün yüzüne çıktı !



“Müteahhit ve işçilerin belki hayatı tehlike içerisinde bu çalışmayı yaptı”

Tarihi hamamın açılışında konuşan İzmit Belediye başkanı Dr. Nevzat Doğan, tarihi hamama ilk kez girdiğinde çok zor anlar yaşadığını söyledi. Hamamın kendisi için farklı bir anlam taşıdığını belirten Doğan, “Hakikaten belki tarihi incelendiğinde çok özellikli bir hamam. O dönemin, 1800’lü yılların önemli bir anıtı. Ben buraya ilk girmeye çalıştığım zaman ‘Aman Allahım’ dedim. Burası nasıl bu hale geldi. Belki de gaz maskesiyle girilmeliydi. Çok riski bir yerdi. Zaman zaman müteahhit ve işçilerin belki hayatı tehlike içerisinde bu çalışmayı yaptığını biliyorum. Ama hamdolsun büyük bir mücadeleden sonra burayı tamamladık” diye konuştu.