6 Şubat haftası burç yorumları: Güç, liderlik ve yöneticilik zamanı!

YÜKSELEN KOÇ: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kişisel eğlenceleriniz, flörtleşme ya da zevk arayışlarınız ile sosyal arkadaşlarınız ve gruplaşmalarınız arasında uyumsuz ve dengesiz durumlar olabilir. Ayrıca, bu sosyal çevre ve gruplardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlar yüzünden beklenmedik para kaybı ve gerilimler yaşayabilirsiniz. Meslek alanında ya da sosyal konumunuzla ilgili olarak, derin ve gizli bilgilere merak duyacağınız ya da öğrenebileceğiniz zamandır. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da benzer amaçla bir araya geldiğiniz insanlar arasında; güç ve liderlik gösterebileceğiniz, çaba harcayabileceğiniz ya da yönetici ve baba rolünü üstlenebileceğiniz zamandır. Ancak baskı ve gerginlik yaratmak zarar getirir.