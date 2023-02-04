6 Şubat haftası burç yorumları: Güç, liderlik ve yöneticilik zamanı!
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 6 Şubat haftası burç yorumları; güç, liderlik ve yöneticilik gösterme zamanı geldi.
Bu hafta, diğer göksel yerleşimlere göre daha güçlü görünenler şunlardır;
1) Haftanın ilk iki günü dolunay.
2) Geçen haftadan devam eden Güneş-Uranüs karesi.
3) Hafta boyunca etkisi gittikçe güç kazanacak olan Pluto-Merkür kavuşumu.
4) Salı gününden itibaren yavaşça devreye girip, gücünü yükseltmeye başlayacak olan Güneş-Satürn kavuşumudur.
5 Şubat Pazar gecesinin dolunay etkileri, haftanın ilk 2 gününde de devam etme eğilimindedir. Genel olarak; ben ile onlar arasında, eril yanınız ile dişil doğanız arasında ve bencil istekleriniz ile toplumsal yararlar arasında kararsız kalabileceğinizi ve sonlandırma duygularınızın ortaya çıkabileceğini söyleyebilirim. Güneş ile Uranüs karesinde, beklenmedik kazalar, krizler, gerilimler yaşamamak için, bir karar verirken en az 10 defa düşünüp, her şeyin güvenli olduğundan emin olduktan sonra harekete geçmelisiniz. Pluto ile Merkür kavuşumu, özellikle haritanızda Oğlak burcunun durduğu evin konularında; okuduğunuz, yazdığınız, görüştüğünüz, anlaştığınız, düşündüğünüz konular ve kurduğunuz iletişimlerde, daha gizli ve derin anlamlar olabilir. Bunlara merak duyacağınız ve gizemleri öğrenmek isteyeceğiniz zamandır. Güneş ile Satürn kavuşumunda, doğum haritalarınızdaki Kova burcunun durduğu ev konularında; güç, liderlik, yöneticilik ve baba rolünü gösterebileceğiniz zamandır. Ancak; baskı, aşırı güç kullanma ve gerilimlerden uzak durmak koşuluyla...
YÜKSELEN KOÇ: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; kişisel eğlenceleriniz, flörtleşme ya da zevk arayışlarınız ile sosyal arkadaşlarınız ve gruplaşmalarınız arasında uyumsuz ve dengesiz durumlar olabilir. Ayrıca, bu sosyal çevre ve gruplardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlar yüzünden beklenmedik para kaybı ve gerilimler yaşayabilirsiniz. Meslek alanında ya da sosyal konumunuzla ilgili olarak, derin ve gizli bilgilere merak duyacağınız ya da öğrenebileceğiniz zamandır. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da benzer amaçla bir araya geldiğiniz insanlar arasında; güç ve liderlik gösterebileceğiniz, çaba harcayabileceğiniz ya da yönetici ve baba rolünü üstlenebileceğiniz zamandır. Ancak baskı ve gerginlik yaratmak zarar getirir.
YÜKSELEN BOĞA: Dolunay etkisindeki haftanın ilk 2 gününde; meslek, sosyal konum, yönetici ilişkileri ya da devlet yönetimi ile aile ve ev konuları arasında anlaşmazlıklar, görüş ayrılıkları, uyumsuzluk ya da geçimsizlik gibi durumlar ortaya çıkabilir. Yöneticilerle sertleşmek, ani çıkışlar ya da dik başlılık yapmamalısınız. Uzaktakiler, yabancılar, dinler, büyük amaçlar, geniş konular ya da davalarla ilgili olarak, daha gizli ve derin bilgileri ortaya çıkarmak ya da öğrenmek için merak duyacağınız zamandır. Meslek alanı, devlet işleri, yöneticilik, liderlik, bu alanda fiziksel çalışma ve kariyerde yükselme için uygun zaman olabilir. Ancak sertleşmemeye ve inatlaşmamaya dikkat edin.