6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi

Evin bahçesinde gizli kaydedilen görüntülerde, elleri iple bağlanan çocuğun babaannesi S.A. ve babası T.A. tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı anlar yer aldı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde çocuğu elleri bağlı halde buldu.