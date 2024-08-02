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6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 6 yaşındaki oğlunun ellerini iple bağlayıp darbeden babası T.A. ve onun annesi S.A. gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi - Resim: 1

Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde, dün A.E.A. isimli erkek çocuğunun işkenceye maruz kaldığını gören komşular, cep telefonuyla o anları kayda aldı. 

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6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi - Resim: 2

Evin bahçesinde gizli kaydedilen görüntülerde, elleri iple bağlanan çocuğun babaannesi S.A. ve babası T.A. tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı anlar yer aldı. Komşuların ihbarıyla adrese gelen Akçakoca Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ekipleri, evde çocuğu elleri bağlı halde buldu. 

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6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi - Resim: 3

Ekipler, durumu polise bildirdi. Olayın görüntüleri de sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kanıt olarak alındı. Babaanne S.A. ve baba T.A. gözaltına, çocuk ise korumaya alındı.

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6 yaşındaki çocuğa baba ve babaanne işkencesi - Resim: 4
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