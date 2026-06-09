6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can vermişti... Görüntüler ortaya çıktı

Çevredekilerin Panik Anları Güvenlik Kamerasında

Kazanın hemen ardından bölgede yaşanan panik anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı. (DHA)