6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can vermişti... Görüntüler ortaya çıktı
Fatih Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında 6 yaşındaki M.M.'nin dengesini kaybedip raylara düştüğü ve tramvayın altında kalarak can verdiği olayın görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
İstanbul Fatih'te T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı, dün akşam saatlerinde son derece acı bir kazaya sahne oldu.
1 / 5
Saat 18.30 sularında meydana gelen olayda, 6 yaşındaki yabancı uyruklu M.M. dengesini kaybederek aniden rayların üzerine düştü. Küçük çocuk, tam o esnada durağa yanaşmakta olan tramvayın altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
2 / 5
Çevredekilerin Panik Anları Güvenlik Kamerasında
Kazanın hemen ardından bölgede yaşanan panik anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kalabalığın arkasında kalan çocuğun düştükten sonra tramvayın hareket ettiği ve çevredekilerin olayı gördükten sonra yaşadıkları panik anlar yer aldı. (DHA)
3 / 5
4 / 5