6 yıl önce Amerika'da gördü, Trabzon'da hayata geçirdi

"İklim koşulları tamamen sıkıntıda ve kapalı tarıma geçmek zorundayız"

İklim değişiklikleri nedeniyle kapalı tarıma geçmek zorunda olduklarını belirten Çakıroğlu, "6 yıl önce ben başladığımda Türkiye'de gerçekten yok gibiydi. Bunu insanlara da anlatamayacağız diye biz tamamen teknolojik seralarda devam etmeye karar verdik ama konteyner ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. İklim koşulları tamamen sıkıntıda ve kapalı tarıma geçmek zorundayız. Şimdi buraya tamamen güneş panelleri kuruyoruz. Enerjimizi işte güneşten, suyumuzu yağmurdan yani tamamen yeşil dönüşümlü bir seranın içindesiniz aslında. Bizim harcama giderlerimizi minimuma indirmek için ve topraktan ya da dışarıdan gelen etkenlerden daha az etkilenmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an mesela yeşil kokarca örneğimiz var. Bu sadece fındığa zarar vermiyor yani sebzeler de şu an sıkıntıda. Teknolojik tarımın hem kapalı ışıklısı hem işte böyle sera şeklinde tamamen teknolojik olarak gerekliliğinin olması gerektiğini noktasındayız. 6 sene önceye baktığımızda şimdi evet gerekli işte iklim değişikliği var. Evet suyumuz da çok azaldı. Evet demeye başladı artık herkes. Ama dediğimiz gibi çağ çok çabuk değişiyor. Biz Türkler olarak biraz bu çağa ayak uydurmak da zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.