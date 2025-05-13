6 yıl önce Amerika'da gördü, Trabzon'da hayata geçirdi
Trabzon'ın Yomra ilçesinde girişimci Elif Çakıroğlu, 6 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini memleketinde uygulamaya başladı. Kurduğu teknolojik seralarla sürdürülebilir tarımı mümkün kılan Çakıroğlu, ''Şehrimizde bu ürünleri üreterek daha ucuza daha kaliteli ürünler tüketmeye başlayacağız.'' dedi.
Trabzon'da yatırımcı Elif Çakıroğlu, 6 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü ve memleketinde uyguladığı dikey tarım sistemiyle süs bitkileri ve sebze yetiştirmeye başladı. Konteyner tip mini bitki fabrikasında başlayan tarım hamlesini büyüten Çakıroğlu, sera kurdu.
Ar-Ge çalışmaları ile bazı sebzelerin üretimini yapmaya başlayan Çakıroğlu, geleneksel tarımın sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı. Trabzon'da kurduğu kapalı sistem teknolojik seralarda üretim yapan Çakıroğlu, güneş panelleriyle enerji, yağmur suyu hasadıyla sulama sağlayan sistemi ile hem çevreci hem ekonomik hamle yaptı.
"Teknolojik tarımın var olması için elimden gelen mücadeleyi yapıyorum" diyen Elif Çakıroğlu, "Şu an iklim krizleri var su krizi var dünyada gıda krizi var bunun için teknolojik tarımın şart olduğunu düşünüyoruz. Dünya da buna dönüyor artık kapalı sistemler ışıklı sistemler teknolojik sistemler bunlar olması gerekenler. Çünkü dünyada büyük bir sıkıntı var yani iklim krizi, su krizi, gıda krizi var. Bunun için biz önlemler almalıyız. Ülkede lojistik sıkıntısı var. Sebzeyi çok fazla pahalı yiyoruz. Şu an Trabzon'da marul 50 hatta sezonda 57 lira. Bu çok büyük bir maliyet insanlar için bu ekonomik krizde ama şehrimizde bu ürünleri üreterek bu lojistikten kurtaracağız ve daha ucuza daha kaliteli ürünler tüketmeye başlayacağız. Çocuklarımıza zehir yedirmeyiz. Bunlar için mücadele veriyoruz" dedi.
"İklim koşulları tamamen sıkıntıda ve kapalı tarıma geçmek zorundayız"
İklim değişiklikleri nedeniyle kapalı tarıma geçmek zorunda olduklarını belirten Çakıroğlu, "6 yıl önce ben başladığımda Türkiye'de gerçekten yok gibiydi. Bunu insanlara da anlatamayacağız diye biz tamamen teknolojik seralarda devam etmeye karar verdik ama konteyner ar-ge çalışmalarımız devam ediyor. İklim koşulları tamamen sıkıntıda ve kapalı tarıma geçmek zorundayız. Şimdi buraya tamamen güneş panelleri kuruyoruz. Enerjimizi işte güneşten, suyumuzu yağmurdan yani tamamen yeşil dönüşümlü bir seranın içindesiniz aslında. Bizim harcama giderlerimizi minimuma indirmek için ve topraktan ya da dışarıdan gelen etkenlerden daha az etkilenmek için elimizden geleni yapıyoruz. Şu an mesela yeşil kokarca örneğimiz var. Bu sadece fındığa zarar vermiyor yani sebzeler de şu an sıkıntıda. Teknolojik tarımın hem kapalı ışıklısı hem işte böyle sera şeklinde tamamen teknolojik olarak gerekliliğinin olması gerektiğini noktasındayız. 6 sene önceye baktığımızda şimdi evet gerekli işte iklim değişikliği var. Evet suyumuz da çok azaldı. Evet demeye başladı artık herkes. Ama dediğimiz gibi çağ çok çabuk değişiyor. Biz Türkler olarak biraz bu çağa ayak uydurmak da zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.