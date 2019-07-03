60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.