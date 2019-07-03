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  3. 03 Temmuz 2019 18:09

60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı ailenin 60 ferdinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edildi. Uzmanlar hastalığın dünyada sadece 6 ailede bulunduğunu söyledi.

60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.

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60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

Daha sonra Dalaman ailesinin diğer fertleri de aynı hastanede muayene oldu.aYapılan tetkiklerde aile fertlerinden 60'ının bu rahatsızlığı taşıdığı belirlendi.

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60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

Kalp pili takılan Hacı Dalaman yaptığı açıklamada, bu hastalığın tespit edildiği aile fertlerinden çoğuna da kalp pili takıldığını söyledi.

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60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor

"Ağabeyim bu hastalıktan öldü. Yeğenim 18 yaşındayken yatağında öldü." diyen Dalaman, şunları kaydetti:

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