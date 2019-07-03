60 kişilik ailenin hepsi aynı hastalığı taşıyor
Şırnak'ın Silopi ilçesinde aynı ailenin 60 ferdinde ani ölüme yol açabilen "kısa QT sendromu" tespit edildi. Uzmanlar hastalığın dünyada sadece 6 ailede bulunduğunu söyledi.
Silopi ilçesinde yaşamını sürdüren Hacı Dalaman'a, aniden fenalaşması üzerine kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesinde çarpıntıdan ani kardiyak ölüme kadar çok değişik semptom yelpazesine sahip gen bozukluklarıyla ilişkili aritmojenik bir hastalık olan "kısa QT sendromu" teşhisi konuldu.
Daha sonra Dalaman ailesinin diğer fertleri de aynı hastanede muayene oldu.aYapılan tetkiklerde aile fertlerinden 60'ının bu rahatsızlığı taşıdığı belirlendi.
Kalp pili takılan Hacı Dalaman yaptığı açıklamada, bu hastalığın tespit edildiği aile fertlerinden çoğuna da kalp pili takıldığını söyledi.