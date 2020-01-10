60 milyon liralık kayak tesisi kapılarını açıyor!

Bu yıl Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin diğer emsalleri ile çok rahat yarışabilecek kayak tesisine sahip duruma geldiğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, “2013 yılında yapımına başlanan Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezi, İl Özel İdaremiz tarafından bu yıl itibari ile tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezinin bugüne kadar yapım sürecinde İl Özel İdaremizin kendi öz kaynaklarının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto teşkilatının ve son olarak ta bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile yapılmıştır. Tesis bünyesinde şu anda 4 bin 300 metre uzunluğunda bir telesiye sistemi kurulmuştur. Bu sistem son derece modern, altışar koltuklu kapalı sistem ile desteklenen hidrolik mekanizmalara sahip bir sistem. Yine tesis bünyesinde şu anda iki tane kafeterya hizmete alınmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kalkınma Ajansının desteği ile olan üçüncü bir kafeteryamızın yapımına da bu yıl ilkbahar aylarında başlanacak ve önümüzdeki sezona bu süreçte tamamlanmış olacak dolayısıyla üç kafeterya hizmete alınmış olacak” dedi.



