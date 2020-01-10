60 milyon liralık kayak tesisi kapılarını açıyor!
2013 yılında yapım çalışmalarına başlanılan ve şu ana kadar yaklaşık 60 milyon lira yatırım yapılan 4 bin 300 metre uzunluğunda telesiyej tesisini de içerisinde bulunduran Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Kayak Merkezi hizmete açılacak.
Vali Yaşar Karadeniz, hafta sonu hizmete açılacak olan Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Kayak Merkezi'nin, diğer kayak tesisleriyle yarışabilecek duruma geleceklerini söyledi.
Vali Yaşar Karadeniz’e, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ile teknik elemanlar ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.
12 Ocak Pazar günü saat 13.00’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açılması planlanan Ilgaz Dağı Milli Parkı Yurdun Tepe Mekanik Kayak Tesisleri yolu ve çevresinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaları yerinde gören Vali Karadeniz, Milletvekilleri Köylü ve Çelik ile Genel Sekreter Karahasan, yetkililerden bilgiler alarak, ayrıca teleferik ile gezinti yaptı.
Bu yıl Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nin diğer emsalleri ile çok rahat yarışabilecek kayak tesisine sahip duruma geldiğini söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, “2013 yılında yapımına başlanan Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezi, İl Özel İdaremiz tarafından bu yıl itibari ile tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ilgaz Yurdun Tepe Kayak Merkezinin bugüne kadar yapım sürecinde İl Özel İdaremizin kendi öz kaynaklarının yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto teşkilatının ve son olarak ta bu yıl özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleri ile yapılmıştır. Tesis bünyesinde şu anda 4 bin 300 metre uzunluğunda bir telesiye sistemi kurulmuştur. Bu sistem son derece modern, altışar koltuklu kapalı sistem ile desteklenen hidrolik mekanizmalara sahip bir sistem. Yine tesis bünyesinde şu anda iki tane kafeterya hizmete alınmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Kalkınma Ajansının desteği ile olan üçüncü bir kafeteryamızın yapımına da bu yıl ilkbahar aylarında başlanacak ve önümüzdeki sezona bu süreçte tamamlanmış olacak dolayısıyla üç kafeterya hizmete alınmış olacak” dedi.