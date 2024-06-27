60 yıldır kayıp şehidin kemikleri toprakla buluştu
Yavru Vatan KKTC'de, 12 Mayıs 1964'te şehit düşen ve o günden beri kayıp olan Eşref Salih’in kemik kalıntıları, 60 yıl sonra bulunarak KKTC'de askeri törenle toprağa verildi.
Kıbrıs'ta Rum saldırılarında 12 Mayıs 1964'te şehit düşen ve o tarihten bu yana haber alınamayan Kıbrıs Türkü Eşref Salih’in kemik kalıntıları, 60 yıl sonra bulunmuştu. Kayıp Şahıslar Komitesinin (KŞK) Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kontrol edilen ara bölgedeki Truilli köyünde yaptığı kazı çalışmalarında bulunan ve kimlik tespiti yapılan Salih için, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) askeri tören düzenlendi.
Tuzla'da gerçekleştirilen askeri törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, şehidin yakınları ve diğer yetkililer katıldı. Saygı duruşu ve top atışıyla başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Ardından, şehidin kemik kalıntılarının defni yapıldı. Şehit Eşref Salih'in tabutundaki Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yakınlarına teslim edildi.
Tören sırasında, şehit Eşref Salih'in tabutundaki Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yakınlarına teslim edildi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit Salih’in anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Tatar, "60 yıl geçmiş olabilir ama o, bizim yüreğimizdedir. O, bizim gönlümüzdedir. O, bu topraklar için şehit düşmüştür. O, Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır," ifadelerini kullandı.
Konuşmasında, şehit Eşref Salih’e bir kez daha rahmet dileyen Tatar, devletin 60 yıl sonra bile olsa şehidi için gereğini yaptığını belirtti.