60 yıldır kayıp şehidin kemikleri toprakla buluştu

Tören sırasında, şehit Eşref Salih'in tabutundaki Türk ve KKTC bayrakları Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yakınlarına teslim edildi. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şehit Salih’in anısını yaşatmanın önemine vurgu yaptı. Tatar, "60 yıl geçmiş olabilir ama o, bizim yüreğimizdedir. O, bizim gönlümüzdedir. O, bu topraklar için şehit düşmüştür. O, Rum-Yunan mezaliminin Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için Kıbrıs Türk halkına acımasız saldırıları neticesinde şehit düşen masum bir insanımızdır," ifadelerini kullandı.