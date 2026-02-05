600 milyon TL'lik operasyon: Birbirinden lüks 65 araca el konuldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Artvin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.