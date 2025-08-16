6,1 büyüklüğündeki depremin Balıkesir'deki hasar bilançosu belli oldu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen 1 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları tamamlandı.
Kaynak: DHA / İHA
Balıkesir'de 10 Ağustos'ta merkezüssü Sındırgı olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Edirne'den İzmir'e kadar hissedilen büyük depremde çok sayıda bina ve yapıda ağır hasar ve yıkım yaşanmış, 1 vatandaşımız ise hayatını kaybetmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını, toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Balıkesir Sındırgı'daki deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını duyurdu.
