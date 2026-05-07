61 yıl sonra şehitliği kabul edilmişti, memleket toprağıyla buluştu
Iğdır’da 1965 yılında vatani görevini yaparken şehit olan ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle kimsesizler mezarlığına defnedilen Onbaşı Duran Öztürk, tam 61 yıl sonra memleketi Tokat’a getirilerek doğduğu toprak olan Yazıbaşı köyünde dualar ve gözyaşlarıyla, askeri törenle ebediyete uğurlandı.
Türkiye, 61 yıl süren hüzünlü bir bekleyişin huzur dolu sonuna tanıklık etti. 1965 yılında Iğdır’da askerlik vazifesini yaparken yaşanan şiddetli bir fırtınada şehit olan ancak o günün şartlarında memleketine getirilemeyen Onbaşı Duran Öztürk, yarım asrı geçen sürenin ardından ecdat toprağına geri döndü.
Şehit Duran Öztürk, görev yaptığı birliğin yemekhanesinde üzerine boru düşmesi sonucu ağır yaralanarak şehadet şerbetini içmişti. Ailesinin o dönemdeki maddi imkansızlıkları nedeniyle cenazesi Tokat’a nakledilememiş ve Iğdır’daki kimsesizler mezarlığına defnedilmişti.
Yıllar sonra bir gazete haberiyle babasının izini bulan oğlu Halil Öztürk, durumu Tokat Jandarma Komutanlığı’na iletti.
Tokat Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin’in yakından ilgilendiği süreçte, ailenin talebi doğrultusunda gerekli yasal izinler alındı.