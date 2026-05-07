61 yıl sonra şehitliği kabul edilmişti, memleket toprağıyla buluştu

Türkiye, 61 yıl süren hüzünlü bir bekleyişin huzur dolu sonuna tanıklık etti. 1965 yılında Iğdır’da askerlik vazifesini yaparken yaşanan şiddetli bir fırtınada şehit olan ancak o günün şartlarında memleketine getirilemeyen Onbaşı Duran Öztürk, yarım asrı geçen sürenin ardından ecdat toprağına geri döndü.