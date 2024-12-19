618 yıl hapsi isteniyordu, tahliye edildi

Raporun devamında binanın proje ve yönetmeliğe uygun inşa edilmediğine dikkat çekilerek, şöyle denildi Yapının zemin katında statik projede öngörülen SZ22 kolonunun yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Burada kolon kesme işlemi olabileceği gibi ilgili kolonun yapının inşaat sürecinde imal edilmemiş olma olasılığı da mevcuttur. Öte yandan ilgili kolon yapının mimari projesinde de bulunmamaktadır. Yapının mevcut projesi analiz edildiğinde birçok önemli eksiklikler bulunmuştur. Bu eksiklikler binanın yıkımına sebebiyet verebilecek düzeydedir. Bununla birlikte önemli bir noktada bulunan SZ22 kolonunun eksik olması, yapı taşıyıcı sisteminin daha güvensiz hale gelmesine neden olmuştur. Bununla birlikte binanın projesinin yapıldığı yıl geçerli olan yönetmelik şartlarına önemli ölçüde uyulmadığı, projedeki kolon, perde ve kiriş detaylarında yetersizlikler olduğu analizler ile tespit edilmiştir. Bununla birlikte yapıya ilave kat eklenmiş ve yapı taşıyıcı sisteminin daha güvensiz hale gelmesine neden olmuştur. Dava dosyasındaki binaya ait statik projenin hesap raporunda kritik kat olan bodrum ve zemin kattaki taşıyıcı kolon ve perdelerde kesitlerin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu kesit yetersizliklerine rağmen projenin belediyeye sunulduğu ve belediye tarafından yapılan kontrol sonucu hiçbir düzenleme yapılmadan inşaat ruhsatı verildiği görülmüştür.